Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio a livello provinciale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno segnalato in stato di libertà una persona per detenzione abusiva di armi e munizioni e arrestato un soggetto per evasione dagli arresti domiciliari.

Nello specifico, i Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nel comprensorio di competenza, hanno eseguito una perquisizione domiciliare alla ricerca di armi e munizioni a carico di una persona del luogo, al termine della quale hanno sequestrato una pistola semiautomatica calibro 9x19, perfettamente funzionante e 47 cartucce dello stesso calibro nascoste sotto un mobile posto nella lavanderia dell’abitazione. Sono in corso i dovuti accertamenti per risalire alla provenienza della pistola e delle munizioni, detenute illegalmente.

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’hinterland, hanno sorpreso un soggetto, già sottoposto agli arresti domiciliari, all’esterno della propria abitazione senza un giustificato motivo. Nella circostanza, è scattato l’arresto per evasione ed il successivo ripristino degli arresti domiciliari disposto dall’Autorità Giudiziaria, dopo la celebrazione del rito direttissimo.