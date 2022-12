Chiede aiuto ai carabinieri, in casa scoprono una pistola non denunciata: arrestato

I carabinieri hanno arrestato una persona per detenzione abusiva di arma, alterazione di arma e ricettazione. Nello specifico, i militari sono intervenuti presso un’abitazione privata a seguito della richiesta del proprietario, poiché la persona che stava ospitando si trovava in grave stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente a sostanze da abuso. Giunti sul posto, tenuto conto dell’effettivo stato di alterazione della persona, i carabinieri hanno fatto condurre la persona, mediante un'ambulanza, al Pronto soccorso dove, dopo le cure del caso, è stata dimessa.

Intanto, presso l’abitazione, i carabinieri hanno scoperto una pistola Beretta calibro 9 corto, modificata mediante l’applicazione di una filettatura sulla canna per l’eventuale applicazione di un silenziatore, non presente. A seguito di ulteriori verifiche i militari hanno accertato che la pistola era stata denunciata come smarrita nel 2020. Per questi motivi lil proprietario dell'abitazione è stato arrestato e portato presso la casa circondariale Don Bosco, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.