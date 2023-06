Si aggira con una pistola su viale delle Piagge: 24enne nei guai

Intervento della Polizia di Stato intorno alle 3 della notte scorsa, tra giovedì 1 e venerdì 2 giugno, sul viale delle Piagge a Pisa, a seguito della segnalazione da parte di cittadini spaventati per la presenza in zona di una persona armata di pistola.

Così due pattuglie della Squadra Volanti hanno raggiunto il viale, convergendo da entrambi i lati fino ad individuare il sospetto, un giovane che alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi di una pistola lanciandola verso una siepe. Il ragazzo è stato bloccato, i poliziotti hanno recuperato la pistola, del tutto simile ad un’arma vera, della lunghezza di 16 cm, ma rivelatasi un'arma giocattolo con funzioni di accendino.



Il giovane, a cui è stata chiesta contezza del possesso dell’arma e dei motivi per cui a quell’ora di notte girasse in zona, si è rifiutato di rispondere ai poliziotti ed anzi ha reagito ai controlli minacciando e opponendosi all’accompagnamento in Questura. E' stato poi identificato per un cittadino pisano 24enne, è stato condotto negli uffici della Polizia e denunciato alla Procura della Repubblica sia per il reato di porto di oggetti atti ad offendere che per quello di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La pistola è stata posta sotto sequestro.