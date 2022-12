"In futuro più allievi alla Scuola Sant'Anna": inaugurato l'anno accademico 2022/2023

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha inaugurato ieri, 17 dicembre, l'anno accademico 2022/2023. La cerimonia si è svolta in mattinata nell'aula magna, con la partecipazione del ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini. Celebrato anche l'ex allievo e Presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato, che ha ricevuto il Dottorato di ricerca Honoris Causa in Law. Presenti le autorità civili e militari, fra cui la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza.

L'appuntamento è stata l'occasione per la rettrice Sabina Nuti di riaffermare i principi dell'ateneo e aggiornare sui progetti in corso, fra cui quello di aumentare gli allievi da ammettere, per mezzo anche di nuovi posti in collegio. "La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - ha illustrato - complessivamente ha acquisito progetti per 44 milioni di euro, con una posizione di primo piano nell'ambito del Pnrr. Il mondo in cui viviamo ci chiede innovazione e interdisciplinarietà. E questo è ancor più vero per una Scuola come la nostra, che opera nell'ambito della Scienze applicate. Ci impegniamo a superare gli stretti confini delle discipline, troppo spesso intesi come fortini e non come fecondi luoghi per lo sviluppo della conoscenza. La nostra missione è di essere un'istituzione pubblica aperta alla società, perché il talento sia attratto, valorizzato e messo in campo così da favorire la mobilità sociale nel rispetto dei valori costituzionali. E' anche per questo che abbiamo partecipato con successo, e non era semplice per un ente pubblico, a un'asta giudiziaria grazie a un significativo finanziamento del ministero che ci ha permesso di acquistare un albergo ormai in disuso, e finito in una procedura fallimentare, che ci ha permesso di recuperare ulteriori 21 posti letto aggiuntivi da destinare al nostro collegio, perché nei prossimi anni vorremmo crescere nel numero degli allievi ordinari e nell'offerta formativa, offrendo formazione integrativa agli studenti degli altri atenei italiani per costruire un sistema di valorizzazione del talento".

"Il futuro è l'umanesimo tecnologico, ovvero sciences and humanities - ha detto il ministro Anna Maria Bernini - è su questo che farò la mia mission alla guida del ministero: per questo oggi ho chiesto agli studenti della Scuola Sant'Anna quanti hanno scelto materie Stem nel breve incontro che ho avuto con loro prima di questa cerimonia". "Dopo avere raggiunto - ha aggiunto- tutti gli obiettivi del 2022 per il Pnrr relativi al mio ministero, ora la sfida è concentrarsi sui punti fondamentali che dobbiamo raggiungere entro il 2026: housing studentesco per raggiungere la soglia di 100mila posti letto, ma anche migliorare l'azione di programmi che in teoria sono giusti ma che all'atto pratico fatichiamo a tradurli in finanziamenti con tutti i fondi a disposizione. Questo ci permetterà anche di andare oltre il 2026 e rendere costante il miglior finanziamento possibile per università, ricerca e innovazione".

"Sono i luoghi del sapere come la Scuola Superiore Sant’Anna che portano contributi determinanti per la crescita della nostra civiltà in tutte le sue sfaccettature a cominciare dai diritti umani, civili e politici, economici, sociali e culturali". E' il commento del presidente regionale Eugenio Giani e dell'assessore a istruzione, formazione, università e ricerca, pari opportunità Alessandra Nardini, dopo le parole del presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato nella Lectio magistralis. "In un momento storico come il presente - continuano Giani e Nardini - con una guerra alle porte dell’Europa, con quanto sta avvenendo in Iran e in altre parti del mondo, il nostro plauso va a istituzioni come la Scuola Superiore Sant’Anna dove i docenti permettono alla comunità accademica e al Paese di comprendere quanto sta accadendo formando donne e uomini in grado di affrontare e comprendere la complessità del mondo e affrontare le sfide dell’umanità in cammino valorizzando la ricchezza delle persone in movimento".