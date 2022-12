Sicurezza: più controlli per le festività in zona stazione

Nella serata di ieri, 17 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito di una più articolata programmazione a livello provinciale, hanno organizzato un massiccio servizio di controllo del territorio che ha interessato la zona della Stazione Ferroviaria e Piazza Vittorio Emanuele II, finalizzato a dare maggiore percezione di sicurezza in uno dei momenti più intensi dell’anno, la settimana che precede il Natale, nonché a perseguire tutte quelle condotte antigiuridiche penalmente rilevanti.

I militari hanno anche effettuato numerosi controlli a soggetti stranieri gravitanti nella zona della stazione ferroviaria, al fine di prevenire reati di spaccio di stupefacenti e garantendo una presenza costante e visibile nella zona considerata più a rischio della città. L'Arma specifica che "analoghi servizi di controllo del territorio saranno intensificati durante tutto l’arco delle festività natalizie".

Il servizio di ieri, che ha visto impegnate numerose pattuglie di Carabinieri della Compagnia di Pisa, nonostante il gravoso impegno di ordine pubblico contestuale presso lo stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani per l’incontro di calcio tra Pisa e Brescia, ha portato al deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica di una persona italiana di 27 anni risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre 1,2 g/l laddove il mino consentito è 0,5.