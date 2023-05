Quartino, cecina e un bicchiere di spuma: la tradizione pisana finisce in tv

"Mi dà un quartino, un etto di cecina e un bicchiere di spuma per favore?". E' una delle richieste più gettonate a Pisa, dove la pizza, rigorosamente con preparazione pisana, e la cecina accompagnate dalla bevanda rinfrescante per eccellenza sono un vero e proprio rito. Uno dei depositari di questa tradizione, tramandata da generazioni e generazioni, è Giuseppe Ariti, titolare della Pizzeria Chimenti Special, uno dei luoghi simbolo di questa eccellenza.

Diverse settimane fa il cellulare del proprietario del locale posizionato sul lungarno Mediceo ha iniziato a squillare. Sul display un numero sconosciuto: "Era la produzione de 'L'Italia a morsi'. Lì per lì sono rimasto spiazzato, pensavo a uno scherzo di qualche amico. Invece erano veramente loro" commenta Ariti. "Si erano imbattuti nella ricetta della pizza pisana rigirata, e mi hanno chiesto la disponibilità a ospitare Chiara Maci nel locale per registrare una puntata della trasmissione. Ovviamente ho accettato con grande entusiasmo".

I furgoni degli operatori, con la conduttrice e food blogger, sono arrivati alle 8 di mattina. "Ci siamo messi al bancone per impastare la pizza e poi, dopo averla infornata, ce la siamo gustata tutti insieme. Chiara e tutto lo staff sono rimasti entusiasti del prodotto: ho spiegato nel dettaglio tutti i passaggi della ricetta tipica, senza dimenticare di proporre la composizione tipica dello spuntino dei pisani". Il quartino di pizza rigirata con la cecina nel mezzo e un bel bicchiere di spuma fredda.

"Chiara Maci non aveva mai assaggiato la spuma - continua Giuseppe Ariti - è rimasta affascinata dalla bevanda che a Pisa fa parte della tradizione. E più in generale nel corso delle registrazioni è riuscita a esaltare tutte le peculiarità della pizza rigirata, un prodotto artigianale al 100% che distingue Pisa da tutto il resto dell'Italia". La puntata può essere vista in streaming sul canale di Food Network.