Perignano: la pizzeria La Meridiana compie 55 anni

Un cammino fatto di passione e dedizione al lavoro lungo 55 anni, sempre all'insegna del gusto e della qualità. La Pizzeria La Meridiana di Perignano festeggia lo storico traguardo con una targa consegnata ai titolari Nico e Stefano Malloggi dal presidente Confcommercio Pisa Area Vasta, Alessandro Simonelli, dall'assessore all'Istruzione del Comune di Casciana Terme Lari, Chiara Ciccaré, e dal responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli.

"a nostra storia comincia nel 1967, proprio nel cuore della via del mobile a Perignano", raccontano i titolari della Meridiana, Nico e Stefano Malloggi. "Nel 2017, in occasione dei 50 anni di attività ci siamo spostati di pochi metri inaugurando i nuovi locali in via Livornese Est 128/A, e dopo più di mezzo secolo siamo davvero orgogliosi di celebrare l'anniversario della nostra attività, che ha addirittura un marchio registrato, arrivata alla quarta generazione. In questi anni abbiamo ampliato la nostra offerta aggiungendo alle pizze tradizionali una selezione di pizze gourmet, le più richieste dai clienti, cercando di aggiornarci continuamente per aumentare la qualità dei nostri prodotti".

"Un'attività che arriva a compiere 55 anni in un momento così difficile per le imprese e i pubblici esercizi merita tutta la nostra ammirazione", afferma il presidente di Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli. "Un riconoscimento meritato per una pizzeria arrivata ad essere apprezzata e conosciuta nell'intera Valdera".

"Dopo l'inaugurazione dei nuovi locali 5 anni fa sono orgogliosa di celebrare questo importante traguardo per La Meridiana, diventata un punto di riferimento per i cittadini ma anche per molti clienti dai comuni vicini. La cortesia dei titolari, la qualità dell'offerta e una posizione strategica la rendono davvero un'attività unica", i complimenti dell'assessore all'Istruzione del Comune di Casciana Terme Lari, Chiara Ciccaré. "I migliori auguri alla Meridiana, realtà affermata sul territorio grazie a imprenditori davvero ammirevoli per professionalità e dedizione al lavoro", conclude il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.