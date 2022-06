Capannoli, la Pizzeria Venere compie dieci anni di attività

Nel 2012 hanno preso la decisione che avrebbe cambiato loro la vita: lasciare i rispettivi lavori con contratto a tempo indeterminato per aprire una pizzeria. Così a Capannoli è nata la Pizzeria Venere di Irene e Simona Lattici, punto di riferimento per tutti gli amanti della pizza al 131 di via Volterrana, che compie 10 anni. Un traguardo celebrato con targa consegnata alle titolari dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, dal sindaco di Capannoli Arianna Cecchini, dalla presidente del Centro Commerciale Naturale Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi e dalla consigliera comunale con delega al Centro Commerciale Naturale Alessandra Marianelli.

“Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e 10 anni fa ci siamo lanciate in questa avventura, anche se in molti ci sconsigliavano di avviare una nostra attività” raccontano Irene e Simona Lattici, che insieme gestiscono la Pizzeria Venere insieme al padre Maurizio. “Cercavamo un'occasione in un locale vicino a casa e appena trovata ci siamo messe in gioco, dandoci un anno di tempo per vedere come sarebbe andata e oggi possiamo dire che è andata bene. Con le nostre pizze cerchiamo di soddisfare i palati più esigenti, preparando un impasto naturale e ad alta digeribilità, che arriva fino a 72 ore di lievitazione. La soddisfazione più grande è quella di aver visto crescere costantemente l'attività in 10 anni costruendoci una clientela affezionata, che non ci ha mai lasciato sole neanche nei momenti più difficili”.

“È un piacere festeggiare i 10 anni di un locale gestito con grande cura, passione e impegno - i complimenti del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli - facciamo i nostri migliori auguri a due imprenditrici che hanno dimostrato coraggio e determinazione scommettendo su un'attività che oggi le ripaga dei tanti sacrifici affrontati”.

“Consegniamo con grande soddisfazione questo riconoscimento a Irene e Simona, imprenditrici lungimiranti che negli anni hanno saputo valorizzare la propria attività con un'offerta ricca e variegata, sempre attente alla soddisfazione dei clienti e alla qualità dei prodotti” afferma il sindaco di Capannoli Arianna Cecchini.

“È sempre una bella sensazione entrare nel locale di Irene e Simona, pronte ad accogliere chiunque con cortesia, professionalità e un immancabile sorriso. Nel giro di poco tempo la Pizzeria Venere, a cui facciamo i nostri migliori complimenti, ha saputo ritagliarsi uno spazio davvero importante nel tessuto commerciale del nostro territorio”, l'augurio della presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi.