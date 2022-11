PMI Day di Confindustria: le aziende della provincia aprono le porte a più di 200 studenti

Con 200 studenti di 7 istituti superiori coinvolti e 8 aziende che hanno loro aperto le porte, anche nella provincia di Pisa la Giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese promossa Confindustria ha segnato un successo formidabile. Come avviene ormai dal 2010, anche quest’anno l’Unione Industriale Pisana, presieduta da Patrizia Alma Pacini, ha aderito al PMI Day, la giornata nella quale, ogni anno, le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprono le porte ai giovani per visite guidate e incontri. Con questa iniziativa, che prevede esperienze dirette nelle aziende e incontri con i loro protagonisti, s’intende contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese, le opportunità che possono offrire e il loro impegno quotidiano a favore della crescita.

Il PMI Day, che si tiene in Italia e all’estero, coinvolge centinaia di imprese e migliaia di partecipanti e consente agli studenti di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere l'esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli, conoscere la storia dell’azienda, l’orgoglio e l’impegno quotidiano delle persone che ne fanno parte. Nella provincia di Pisa, la sezione PMI presieduta da Francesca Posarelli, ha partecipato con le aziende Esanastri, PC System, Bacci Meccanica, NovicromCostruzioni Meccaniche, Pacini Editore, EDRA, Vamas Spa, Donati Srl hanno ospitato nella giornata PMI (venerdì 18 novembre), gli studenti dei seguenti istituti superiori: ITI L. Da Vinci, Liceo S. Caterina e IPSIA G. Fascetti di Pisa, ITCG E. Fermi, ITI G. Marconi e IPSIA A. Pacinotti di Pontedera, ITI C. Cattaneo di San Miniato.

"Tema dell’edizione 2022 - spiega Francesca Posarelli, presidente della sezione PMI dell’Unione Industriale Pisana e direttamente coinvolta nella Giornata con l’azienda Esanastri - è la bellezza. La bellezza del saper fare italiano, espressione delle capacità, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle imprese. La bellezza come carattere distintivo e fattore competitivo che nasce dall’attitudine a 'fare bene'". "Sono orgogliosa della partecipazione delle nostre aziende a questa giornata - aggiunge - e parimenti dell’entusiasmo riscontrato tra i ragazzi e i loro docenti. Il PMI Day è una delle molte occasioni di incontro e di scambio tra scuole e imprese che l’Unione Industriale Pisana favorisce e promuove in modo costante".

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione europea.