Suv con pneumatici a terra nelle vie del centro storico: "Vetture troppo inquinanti e non adatte alla città"

Gomme a terra per i SUV parcheggiati in via Luigi Bianchi e in altre vie del centro storico di Pisa. Questa è l'amara sorpresa di fronte a cui si sono trovati i proprietari di tale tipologia di auto, a seguito di un'azione compiuta dagli attivisti del movimento 'Tyre Extinguishers' nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo. Sulle auto colpite è stato lasciato un volantino, il cui contenuto è stato divulgato dalla pagina Facebook 'Pisa viva di notte', che esordisce con: "Non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto. L'abbiamo fatto perché utilizzare un'auto enorme come questa in città ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri. L'industria delle auto è molto abile a convincerci che abbiamo bisogno di auto gigantesche per muoverci, ma l'utilizzo dei SUV nei centri urbani ha reso le città più pericolose e inquinate".

I 'Tyre Extinguishers' nelle stesse ore in cui hanno agito a Pisa si sono mossi anche per le strade di Milano e già in passato hanno compiuto questo tipo di azioni a Torino e Bologna, solo per rimanere in territorio nazionale. Il movimento, infatti, ha carattere internazionale: è nato nel Regno Unito con l'obiettivo di 'Rendere impossibile possedere un SUV nelle aree urbane del mondo. Per il clima, la salute e la sicurezza pubblica' (slogan tradotto dall'originale del profilo X 'We will make it impossible to own an SUV in the world's urban areas. For climate, health, public safety').

Gli attivisti contestano l'utilizzo dei SUV per vari motivi: "Le polveri sottili nell'aria uccidono migliaia di persone ogni anno (60mila solo in Italia) e la tua auto purtroppo contribuisce a queste morti. Non solo, i SUV hanno più probabilità di uccidere persone nelle collisioni, e non solo per la loro stazza - si legge ancora nel comunicato lasciato sulle auto colpite - i SUV richiedono spazi più grandi per essere parcheggiati, e le loro dimensioni spropositate peggiorano la situazione del traffico cittadino. Ma non rendono la vita di tutti più difficile solo in città: auto di lusso come questa contribuiscono in maniera determinante al cambiamento del clima immettendo nell'aria tonnellate di anidride carbonica. L'aumento della quantità di SUV in circolazione ha peggiorato sensibilmente la situazione già difficile in cui ci troviamo".

L'attivismo di 'Tyre Extinguishers', secondo quanto dichiarato dagli stessi aderenti al movimento, si compie attraverso azioni dimostrative atta a contrastare una lacuna dei decisori politici, che secondo loro "avrebbero dovuto limitare l'uso di mezzi come questo alle (poche) persone che ne hanno davvero bisogno. Ma dato che non si è fatto nulla per limitare il loro impatto sulle città, abbiamo deciso di agire direttamente con quest'azione dimostrativa, come tante persone stanno facendo in tutta Europa". Il coordinamento su scala internazione del movimento avviene infatti tramite un ampio utilizzo dei social media, dove vengono divulgate le manovre esatte da fare per sgonfiare le ruote come è accaduto nelle scorse ore a Pisa. "Vogliamo che possedere auto come questa diventi sconveniente, come la loro diffusione è sconveniente per tutti. Abbiamo solo sgonfiato uno pneumatico (con un'innocua lenticchia), non abbiamo fatto nessun altro danno. Lo sappiamo che hai lavorato duramente per permetterti un'auto come questa, ci dispiace averlo dovuto fare [...] Ormai quest'auto ce l'hai. Però per oggi puoi spostarti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici" si legge in conclusione della nota degli attivisti.