Decine di pneumatici tagliati nella notte: vandalismo o emulazione?

Risveglio amarissimo per decine di residenti e lavoratori nella zona di Porta a Lucca, nei pressi dell'ospedale Santa Chiara. Numerose auto hanno presentato infatti gli pneumatici tagliati: una o più mani, al momento ignote, hanno colpito indisturbate nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio. Le vetture colpite erano parcheggiate, come riportato nel gruppo Facebook 'Sei di Pisa', in Via Roma, Via Savi, Via Derna e Via Giovanni Pisano. Molte erano in divieto di sosta.

Un particolare che ha fatto sorgere il dubbio tra le vittime del gesto compiuto da ignoti. Può trattarsi infatti del gesto dimostrativo di vandali, ma potrebbe trattarsi anche dell'azione di emulatori di 'Free Park', il giustiziere urbano che a Roma da alcune settimane ha preso di mira le auto parcheggiate in sosta selvaggia.