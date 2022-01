Pontedera: il nuovo Palacqua sarà finanziato dal Pnrr

Il 31 dicembre 2021 l’amministrazione comunale di Pontedera ha avuto comunicazione ufficiale che un importante progetto di rigenerazione urbana nel quartiere Fuori del Ponte è stato finanziato per quasi 5 milioni di euro. E' il primo importante finanziamento del Pnrr che consentirà nei prossimi anni di realizzare nell’area comunale di via Pacinotti (dove saranno demoliti i complessi immobiliari 'Ex mercato ortofrutta' e 'Ex deposito CPT') la nuova piscina coperta comunale e altre strutture sportive collegate come il palazzetto.