Pnrr, intesa in Prefettura per il monitoraggio degli interventi finanziati

Formalizzata ieri mattina, presso il Palazzo del Governo, in attuazione del protocollo d’intesa siglato il 20 ottobre 2022 tra i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e Finanze, con la sottoscrizione di un apposito accordo tra il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro ed il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa/Pistoia, Paolo Di Carlo, l’attività di impulso e supporto al monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR, già in corso da diversi mesi, con la partecipazione di tutti gli enti locali del territorio.

"L’intesa - ha dichiarato il prefetto - rappresenta un'ulteriore tessera del complesso mosaico di iniziative promosse, anche in sede di Conferenza Provinciale Permanente della Prefettura di Pisa, per potenziare l’efficacia complessiva dei processi di gestione e attuazione delle progettualità PNRR mediante l’approfondimento delle criticità riscontrate dagli enti interessati quali soggetti attuatori e l’attivazione di proficue sinergie interistituzionali per la celere e precisa definizione delle procedure".

In prosecuzione dell’attività avviata, l’organismo così formalmente costituito, si occuperà anche di promuovere attività formative e divulgative a favore dei Comuni e degli enti territoriali sul tema.