Pontedera, una scala reale cambia la vita: "Finalmente estinguerò il muto della casa"

Un bacio in fronte dalla dea bendata e l'opportunità concreta di dare una svolta alla propria vita e a quella della propria famiglia. E' la storia di un 39enne residente a Pontedera, che di mestiere fa il corriere. "Ero a casa con la mia compagna e quando ho realizzato di avere in mano la scala reale di quadri, ho provato un’immensa gioia": parla così l'uomo capace di aggiudicarsi ben 120mila euro in un singolo round grazie alla Royal Flush di 888casino.

Un giorno che resterà per sempre nella memoria del giocatore toscano, iscritto a 888casino da ormai tre anni, che sogna un futuro più sereno dopo questa vincita. "Non ho riti scaramantici - spiega il vincitore grande appassionato di sport e tifoso del Pontedera - tornando al momento della scala reale, ho cambiato solamente una carta e quella entrata è stata decisiva. Grazie a questi 120mila euro, finalmente potrò estinguere il mutuo della casa".