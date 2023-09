'Gattare' sul piede di guerra a San Giuliano Terme. Venti persone, responsabili di colonie feline e animalisti convinti, hanno firmato e inviato al sindaco Di Maio e all’assessore Paolicchi un lungo documento relativo alla "disastrosa situazione in cui versano le colonie feline presenti nel Comune. La Legge Regionale 59 sulla Tutela degli animali a San Giuliano sembra ignorata, almeno per quanto riguarda i gatti. Il Comune non provvede neanche in parte al cibo per i gatti delle colonie e non si occupa della loro sterilizzazione e dei problemi sanitari" sostengono le responsabili delle colonie, "mentre da oltre un anno lo Sportello Tutela Animali è inattivo".

"Nessuna delle promesse fatte (cibo, aiuti per le spese veterinarie, aiuti per le catture) è stata mantenuta. Soltanto le 'gattare' e alcuni animalisti hanno sfamato, curato e sterilizzato, esclusivamente a proprie spese, svariate decine di gatti e gatte, nella totale assenza del Comune. Quanti sarebbero oggi i gatti delle colonie - chiedono - se non avessimo provveduto noi alla sterilizzazione, pagando di tasca nostra le spese ingenti? E perché non sono mai arrivati gli appuntamenti dell’Asl, promessi dai funzionari del Comune o il cibo che dicevano di avere ordinato? Eppure, a norma di legge, le colone feline devono essere tutelate dal Comune".

"La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il fatto che, negli ultimi tempi, alcune colonie note e censite sono 'ufficialmente' scomparse. Volatilizzate. All’assessorato al ramo, infatti, si è persa la documentazione inviata dalle 'gattare' (che ne hanno traccia) relativa alla segnalazione di colonie. Si assiste così all’assurdo che il Comune considera mai esistita una colonia felina per la quale proprio gli uffici comunali hanno rilasciato un attestato di esistenza, timbrato, protocollato e firmato. Una confusione e una inefficienza sconcertante".

"Che cosa propone l’assessore Paolicchi? - chiedono 'gattare' e animalisti - Come intende applicare la Legge Regionale sulla Tutela degli animali e quale politica vuole portare avanti per le colonie feline? E quante sono di preciso le risorse destinate? Perché, commentano, i gatti non si nutrono di chiacchiere. Ricordano, infine, che il responsabile delle colonie feline comunali, per legge, è lo stesso sindaco, nei confronti del quale si riservano di procedere se necessario".