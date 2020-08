Polemica pecorino, Busti: "Rispettate il nostro lavoro, forma di formaggio in regalo a Salvini"

La famiglia Busti non ci sta. Dopo le reazioni, in molti casi scomposte e sopra le righe, che la visita di Salvini, immortalato con la mascherina abbassata all'interno del caseificio di Fauglia, ha azionato, l'azienda leader nel settore caseario interviene e chiede rispetto per il proprio lavoro. La pagina Facebook Busti si è infatti ritrovata inondata di critiche e minacce di boicottaggio dei propri prodotti, con commenti che vanno ben al di là della polemica politica contro il leader della Lega.

"La visita è stata condotta nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza e la forma di pecorino 'Il Pistacchio' in questione è stata omaggiata a conclusione della stessa - affermano Remo, Marco, Stefano e Benedetta Busti - il Caseificio Busti è da sempre aperto a tutti, al di là dell’ideologia politica. Ogni anno, la nostra azienda organizza centinaia di visite guidate per privati, operatori di settore, scuole e giornalisti. Ci rammarica l’utilizzo sconsiderato di parole forti come ‘boicottaggio’, soprattutto in un momento storico così difficile, non solo per la nostra realtà ma per tutto il Sistema Paese".

"Nel rispetto della nostra storia, delle 120 famiglie che lavorano con noi, dei nostri clienti, invitiamo tutte le forze politiche e tutti coloro che in queste ore stanno strumentalizzando i fatti accaduti a smorzare i toni della polemica - proseguono i componenti della famiglia Busti - vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che, sia in forma pubblica che privata, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e solidarietà. Non è nostro interesse occuparci di politica e da subito torneremo a concentraci sul nostro lavoro, dedicando tutte le energie alla nostra azienda".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.