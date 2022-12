E' polemica fra Confcommercio e Comune di Cascina dopo la multa per l'evento di Natale

Strascico polemico per 'Aspettando il Natale', riuscito evento dello scorso 20 novembre che ha visto la chiusura della Tosco-Romagnola per permettere le varie attività previste. Il sindaco di Cascina Michelangelo Betti risponde a Confcommercio, che ieri aveva denunciato di essere stata multata per aver posizionato male parte della segnaletica stradale richiesta.

"Abbiamo apprezzato l’impegno e i risultati raggiunti dagli esercenti della Tosco-Romagnola e da Confcommercio per l’evento del 20 novembre, spiace però leggere la presa di posizione dell’associazione e soprattutto i toni usati nei confronti dell’amministrazione comunale". Inizia così la risposta del primo cittadino alle parole del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

"In una manifestazione organizzata su una strada con alti numeri di traffico - spiega Betti - il rispetto delle prescrizioni sulla segnaletica rappresenta il primo indice di sicurezza per i cittadini e per gli esercenti stessi. Nonostante i contributi ricevuti dall’associazione, per l’iniziativa è stata garantita anche la piena disponibilità da parte degli uffici comunali. L’avvio e lo svolgimento sono stati resi possibili dal lavoro degli agenti della Polizia municipale e degli operai in reperibilità, a partire dalla sera antecedente la manifestazione, che hanno integrato in maniera significativa i cartelli stradali, anche riparando a grossolani errori di posizionamento. Il tutto per garantire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione non esime comunque da controlli e possibili sanzioni. In questo caso anche di limitato impatto rispetto alle misure dell’evento".

Quel che l’amministrazione comunale non può tollerare sono le parole ritenute "offensive" usate da Confcommercio: "Certo, critiche e lamentele potrebbero anche essere comprensibili, ma risultano del tutto offensive alcune frasi nell’uscita pubblica di Confcommercio. Da due punti di vista: da un lato è molto sgradevole vedere un attacco del genere alla Polizia municipale, non riconoscendone il lavoro; dall’altro è poco tollerabile vedere reiterata in una nota ufficiale la 'divisione del mondo' tra oziosi lavoratori dipendenti e instancabili lavoratori autonomi. Esistono le differenze tra i due tipi di lavoro, ma dividere la società non è mai una scelta opportuna e il rispetto reciproco dovrebbe essere sempre il primo impegno".