Pontedera, infuria la polemica sul manifesto '#stopgender': "Il Comune censura la libertà d'espressione"

A proposito della decisione del Comune di Pontedera di rimuovere dalla pubblica affissione il cartellone 'Basta confondere l’identità sessuale dei bambini', l’associazione Family Day-Difendiamo i nostri figli invoca e ribadisce "la centralità educativa della famiglia e il diritto dei bambini di crescere liberi da un’ideologia che vorrebbe far credere di poter scegliere se essere uomini, donne o altri infiniti generi". Il referente regionale dell'associazione, Arduino Aldo Ciappi commenta: "L' affermazione di questi principi, anche attraverso l'affissione di manifesti come quello rimosso, non discrimina nessuno, intendendosi in tal modo, semmai, rafforzare la difesa dei diritti dei più deboli (i bambini, appunto), nel rispetto delle leggi e della Costituzione che, appare opportuno ricordarlo, tutela la libertà di pensiero e di espressione".

Ciappi prosegue: "Riguardo alla specifica questione circa l’identità sessuale dei bambini e la teoria secondo la quale sarebbe possibile cambiarla attraverso percorsi psicologici, farmaceutici e/o chirurgici, si deve ricordare, altresì, quanto sta avvenendo in quei paesi dove tali percorsi sono stati già intrapresi da qualche anno con risultati talora devastanti per i danni permanenti provocati alla salute di tanti bambini e che hanno dato origine ad un ampio contenzioso giudiziario attivato dai loro genitori".

"E’ il caso, ormai a tutti noto, della famosa clinica londinese Tavistock - va avanti il referente regionale dell'associazione - al centro di battaglie legali in ordine all’età in cui i minori dovrebbero essere autorizzati ad accedere ai farmaci per il blocco della pubertà (in Italia la triptorelina è somministrata all’ospedale di Careggi), ed accusata di aver adottato 'un atteggiamento superficiale con un incoraggiamento indiscriminato verso la prospettiva di una transizione di genere', di fronte a casi d’incertezza, piuttosto frequenti nella fase dell’adolescenza, della propria identità".

Arduino Ciappi conclude: "Tali condotte e tale approccio al problema (che hanno evidentemente poco di scientifico) hanno provocato forti resistenze nel mondo medico e politico, nei media e in quel filone del femminismo che contesta la propaganda sull’autodeterminazione di genere. Il Comune di Pontedera, pertanto, con questo grave atto di censura della libertà fa emergere tutto il proprio timore di confrontarsi con chi la pensi diversamente".