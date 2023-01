Cisanello: 20enne devasta l'abitazione della madre, interviene la Polizia

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa è intervenuta ieri, 15 gennaio, intorno alle 16.45, a Cisanello, per soccorrere una donna. Secondo quanto si apprende il figlio di lei, un 20enne, senza motivo apparente, si è introdotto nell'abitazione dove non abita più ed ha devastato mobili e infissi interni. La madre, per evitare conseguenze, è fuggita via, rifugiandosi dalla sorella. E' lei che ha avvertito la Polizia una volta finita l'azione.

La pattuglia, una volta giunta sul posto, non ha rintracciato l'autore dei danneggiamenti. Si tratta di un giovane già conosciuto dagli operatori, sono infatti molteplici i precedenti segnalati nonostante la sua giovane età. Gli agenti hanno informato la madre dei suoi diritti per poi riprendere il pattugliamento della zona.