La Municipale di Vecchiano sul litorale con gli scooter marchiati Piaggio

Due nuovi scooter Piaggio MP3 300cc HPE in dotazione alla Polizia municipale di Vecchiano, grazie all’adesione da parte dell’amministrazione comunale al progetto 'Spiagge Sicure - Estate 2021' finanziato dal Ministero dell’Interno. "Sono arrivati nei giorni scorsi i motocicli che consentiranno un migliore pattugliamento e dunque maggiore sicurezza per il nostro litorale" afferma soddisfatto il sindaco Massimiliano Angori.

"Gli scooter sono il risultato concreto del finanziamento pari a 21mila euro ricevuto dal Ministero, grazie al progetto elaborato dal servizio di Polizia municipale ed approvato dalla Giunta comunale con la propria deliberazione N. 130 del 2.09.2021. Il progetto, nello specifico, ha previsto un potenziamento dei servizi nella aree del litorale e in quelle prossime alla foce del Fume Serchio in cui sono presenti ampissimi spazi di arenile libero, in gran parte fruibili anche accompagnati dal proprio cane, e una aree di ormeggio di imbarcazione con più di 400 posti barca, di cui 117 di proprietà comunale, ed in cui, ogni anno soprattutto nella stagione estiva, si registrano accessi massivi concentrati nei giorni del fine settimana".

"Frequentemente nei fine settimana il controllo dei flussi dei veicoli registra in un solo giorno fino a oltre 3.500 ingressi dalla Via del Mare in direzione Marina, ovvero a non meno di 7.000 utenti stimati per difetto, condizioni che rendono necessario un sempre migliore pattugliamento dell’area da parte delle forze dell’ordine preposte. Proprio per consentire lo svolgimento di controlli in modo più efficace e mirato, considerata la presenza di ampi percorsi su pista ciclabile o di viabilità a fondo naturale, su cui non sono infrequenti tratti ricoperti da sabbie eoliche, si è valutato opportuno dotare il personale della Polizia municipale di veicoli che permettessero una rapida e sicura mobilità, e cioè: di motocicli a tre ruote con controllo della trazione per superare agevolmente i tratti sabbiosi; mezzi che non hanno bisogno di stazionare sul cavalletto, cioè di un fondo stradale pavimentato; infine, allestiti nel per usi di polizia locale, ovvero che oltre ai dispositivi di segnalazione in emergenza, grazie agli ampi spazi di carico, consentano all’operatore di polizia di avere subito disponibile sul posto l’attrezzatura minima di segnalazione e quanto necessario per il primo intervento finalizzato a ripristino delle condizioni di sicurezza delle viabilità nel caso si verifichino incidenti. La scelta è caduta sul motociclo Piaggio MP3 300cc HPE (Euro 5) allestito direttamente dalla casa produttrice per i servizi di Polizia locale, ovvero su scooter a 3 ruote (Calsse L5), di adeguata potenza, con controllo trazione e ABS, adatto al transito anche su percorsi sterrati e con presenza di sabbia, che offre, tra l’altro, una considerevole protezione del conducente. Siamo certi che con questa operazione gli agenti della nostra Polizia municipale potranno rafforzare il loro servizio di pattugliamento a beneficio di cittadini e turisti" conclude il sindaco Angori.