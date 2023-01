La Polizia Municipale di Pisa formata per il primo soccorso e l'uso del defibrillatore

E' terminato l’addestramento al primo soccorso ed utilizzo del dae (defibrillatore) per una quota del personale della Polizia Municipale di Pisa. Il corso, organizzato e offerto gratuitamente dalla 'Cecchini Cuore Onlus', tenuto dall'istruttore dott. Fabrizio Bonino, è ritenuto bagaglio fondamentale ed irrinunciabile per gli operatori che ogni giorno agiscono in prima linea sulle strade per la tutela della cittadinanza.

Oltre all’utilizzo del defibrillatore, gli agenti hanno appreso, dopo un breve excursus teorico, le tecniche del massaggio cardiaco e della respirazione bocca a bocca, la manovra di Heimlic ed altri fondamenti del primo soccorso. L’istruttore ha fornito agli allievi anche la conoscenza di cosa assolutamente non va fatto in caso di emergenza sanitaria, per non mettere a rischio la vita del malcapitato o per non peggiorarne la già precaria situazione.

Alla 'Cecchini Cuore Onlus', presieduta dal dott. Maurizio Cecchini, vanno i sentiti ringraziamenti del Comando di Polizia Municipale. L'ente organizza periodici e gratuiti corsi per ogni genere di organismo pubblico o privato al solo scopo di moltiplicare il numero di persone in grado di poter intervenire tempestivamente per salvare la vita altrui.