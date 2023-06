La Polizia Stradale scorta i giovani atleti del 'Giro della Valdera'

La Polizia di Stato, come di consueto, ha recentemente affiancato il mondo dello sport in una competizione ciclistica: per tre giorni, dal 23 al 25 giugno, i centauri della Polizia Stradale di Pisa hanno percorso, assieme ai giovani corridori, gli oltre 300 km del 'Giro della Valdera', gara a tappe nella categoria juniores, che si è svolta con grande successo tra le colline e percorsi dei Comuni di Pontedera, Santa Maria a Monte, Casciana Terme Lari, Chianni e Terricciola.

Per i 160 atleti, anche provenienti dall’estero, si è trattata certamente di una sfida importante, in un percorso non facile. Impegnativo ed appassionato è stato anche il supporto degli operatori specializzati della Sezione Polizia Stradale di Pisa, che a bordo di auto e moto con colori di istituto, per tutte le tre giornate, hanno garantito la sicurezza degli atleti e di quanti assistevano alla manifestazione.