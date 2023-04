Tornata attiva in zona Duomo la Polizia Turistica, con tanto di ufficio mobile

E' stato riattivato dai primi giorni di aprile, nell’area monumentale del Duomo, il servizio di Polizia Turistica del Comune di Pisa, rivolto ai milioni di visitatori che ogni anno arrivano da tutto il mondo per visitare le bellezze della città. Rispetto allo scorso anno il servizio è stato esteso e potenziato, prevedendone l’applicazione per un periodo più lungo, l’impiego di un maggior numero di agenti e l’ampliamento degli ambiti operativi.

Gli agenti, riconoscibili grazie a un gilet giallo con la scritta 'Tourist Police', sono entrati in servizio già nel primo fine settimana di aprile e proseguiranno fino alla fine di ottobre. Nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre gli uomini della Municipale saranno in piazza Duomo per almeno un turno dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi. A giugno, luglio e agosto il servizio sarà invece attivo tutti i giorni con due turni (mattina e pomeriggio). Gli agenti 'dedicati', compreso il coordinatore, saranno in tutto 13, (rispetto ai 10 dello scorso anno), formati allo scopo. La loro attività sarà supportata dalla presenza di un ufficio mobile in piazza del Duomo. Il servizio interesserà principalmente piazza del Duomo e piazza Manin, ma potrà essere esteso anche alle vie limitrofe (piazza Arcivescovado, via Roma, via Santa Maria).

Quello della Polizia Turistica è un servizio presente in pochissime città italiane. Dal 22 luglio al 30 settembre 2022, primo anno di attivazione del servizio, sono stati registrati: 142 interventi degli agenti; 29 denunce di furto presentate direttamente all’ufficio mobile (24 denunce di furto; 1 denuncia furto e danneggiamento; 4 denunce per danneggiamento); 76 oggetti rinvenuti o consegnati, tra i quali anche oggetti di rilevante valore economico (IPad, Smartphone, somme di denaro, carte di credito); 25 oggetti sono stati riconsegnati direttamente ai legittimi proprietari che si sono presentati all’ufficio mobile; 5 persone ritrovate (3 anziani, 2 bambini) dopo essersi allontanati dalle proprie comitive o dai genitori, mentre in altre 18 occasioni si sono avviate le ricerche di persone che autonomamente hanno ritrovato il proprio gruppo; 19 interventi di primo soccorso a persone colte da malore, con attivazione immediata del servizio 118.

Nel corso del periodo di attività del servizio sono state innumerevoli le informazioni fornite relativamente a indicazioni stradali, orari monumenti e trasporti, servizi pubblici, etc. La provenienza dei denuncianti dei furti nel 2022 conferma il richiamo mondiale della città: polacca (1), tedesca (5), irlandese (2), australiana (1), islandese (1), spagnola (2), olandese (2), italiana (4), svizzera (3), pakistana (1), albanese (1), americana (1), colombiana (1), Singapore (1), indiana (1), svedese (1), francese (1).

Rientrano nelle competenze della Polizia Turistica, con l’apporto degli altri reparti della Municipale, i seguenti compiti e procedimenti: prevenzione e repressione dell’abusivismo commerciale e dei servizi di trasporto persone; controllo guide ed accompagnatori turistici; ricezione denunce di furto o smarrimento di documenti e/o altri oggetti da parte dei turisti; ricezione segnalazioni da parte dei turisti e successiva verifica e/o controllo; rilascio informazioni ed indicazioni; distribuzione materiale illustrativo dei servizi di polizia turistica; assistenza ai turisti in difficoltà (ricerca persone smarrite, attivazione soccorsi pubblici etc; prevenzione e contrasto di reati quali, ad esempio, lo spaccio di stupefacenti, il commercio di prodotti con marchi falsi o alterati, il furto con strappo.