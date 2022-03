Premiati i poliziotti meritevoli di Pontedera del 2021

Nell'ambito delle celebrazioni per il 170° anniversario della Polizia di Stato, che si terranno il 12 aprile, il Questore di Pisa Bonaccorso ha consegnato gli attestati di compiacimento a poliziotti del Commissariato di Pontedera che si sono particolarmente distinti nell'anno 2021.

In particolare sono stati premiati:

- il Sovrintendente Capo Coordinatore Marino Marco della squadra di polizia giudiziaria per un'indagine che ha portato all'arresto di una persona resasi responsabile di violenza sessuale ai danni di un minore;

- l'Assistente Capo Coordinatore Principi Massimo della Squadra Volante per l'impegno profuso nel corso dell'anno per l'addestramento del personale alle nuove tecniche operative per il contrasto alla criminalità comune e terroristica;

- l'Assistente Capo Coordinatore Nencioni Federica della Squadra Volante per aver contribuito al salvataggio di un bambino di due anni che si era allontanato dai genitori e che, scalzo e senza giubbotto, camminava smarrito di sera tardi su una strada provinciale trafficata.

Al compiacimento della Questura, il dirigente del Commissariato aggiunge il suo personale ringraziamento ai colleghi premiati e a tutto il personale del Commissariato di Pontedera che in questi ultimi difficili anni non ha fatto mancare l'impegno quotidiano a tutela della cittadinanza.