Nella notte occupato il Polo Carmignani: è la mobilitazione 'End fossil'

Blitz nottetempo al Polo Carmignani dell'Università di Pisa, in Piazza dei Cavalieri. Un gruppo di studenti ha aderito alla campagna internazionale 'End Fossil: Occupy!' che si prefigge la fine della dipendenza dai combustibili fossili, movimento che ha già coinvolto molte scuole e università in 12 paesi europei tra novembre 2022 e maggio 2023. L'iniziativa è partita oggi, 16 novembre, in concomitanza con il prossimo sciopero generale del 17 novembre. Espresso al contempo dagli stessi attivisti il sostegno alla popolazione palestinese nella guerra in corso in Medio Oriente.

"I luoghi della formazione - scrive il gruppo - sono il cuore propulsivo di questa mobilitazione perché da lì parte l’ingerenza delle compagnie fossili nella nostra società: si dà sotto forma di finanziamenti a corsi di laurea, master, contratti di ricerca, partenariati. Attraverso questi canali, creano un terreno di legittimazione sociale al loro operato e la dipendenza stretta di molte facoltà, da tempo sotto finanziate dallo Stato e quindi costrette ad accogliere i privati. Anche a Pisa, Eni e altre multinazionali mortifere ed ecocide come Leonardo spa hanno accordi stabili con molti dipartimenti. Questi colossi petroliferi e industriali sono responsabili della crisi climatica ed ecologica che nelle scorse e prossime settimane assume l’aspetto di alluvioni mortifere, come accaduto in Toscana, inverni con temperature elevate, nonchè delle crisi belliche".

Fra le richieste ci sono: "Vogliamo che gli attuali accordi tra Università e aziende del fossile siano resi pubblici, e quindi interrotti o non rinnovati; vogliamo che sia istituito un corso obbligatorio sulla crisi climatica ed ecologica in ogni facoltà; vogliamo che l’Università si faccia protagonista di esperienze di comunità energetiche rinnovabili e solidali, mettendo direttamente a disposizione i propri edifici e i propri fondi".

La lotta è politica a 360°, con ciò che influisce indirettamente con la crisi climatica. In materia di lavoro, "rilanciamo lo sciopero generale del 17 novembre, perché il diritto di sciopero non si tocca e per protesta verso una finanziaria che non contempla in alcun modo le urgenze sociali e ambientali: salario minimo, riduzione dell'orario di lavoro e tassazione dei grandi profitti delle multinazionali del fossile sono il programma minimo per una transizione ecologia giusta. Tutte cose che il governo attuale, al contrario, ha espunto dall'agenda del paese. Con il cuore saremo tutti/e a Firenze a fianco delle lavoratrici e lavoratori di Gkn, una lotta operaia in un paese miope che licenzia e delocalizza invece di premiare un’esperienza inedita di fabbrica ecologista e socialmente integrata".

Il 17 mattina la protesta sarà a Pisa, "con tantissimi/e altr/e studenti/esse contro il genocidio del popolo palestinese e il sostegno incondizionato che l’Europa continua a dare allo stato di Israele, manipolando la storia e ignorando il diritto internazionale. La soluzione è una sola: cessate il fuoco!".

Non soltanto i 'no'. "Rifletteremo sulle alternative: parleremo di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, di come costruirle dal basso affinché siano scevre dall’ingerenza delle big companies e solidali con il territorio circostante; parleremo di Decrescita, ovvero l’unico orizzonte sensato da tenere assieme alla transizione ecologica affinché questa non riproduca le stesse storture del capitalismo fossile. Infine, domenica pomeriggio una grande assemblea plenaria restituirà i contenuti e le prospettive future di questa occupazione: perché in ogni caso, siamo soltanto all’inizio".