Nasce a Montopoli il polo per l'infanzia zerosei. L'istituto comprensivo Galileo Galilei e il Comune di Montopoli in Val d'Arno, in attuazione della normativa nazionale, hanno siglato un protocollo d'intesa per definire le linee di indirizzo generali per la realizzazione, programmazione e funzionamento del polo zerosei attraverso una nuova organizzazione della scuola dell'infanzia statale di San Romano e il nido comunale Peter Pan.

"L'integrazione tra la pedagogia del nido e quella della scuola dell'infanzia - ha detto il sindaco Giovanni Capecchi - trova la sua attuazione nel progetto pedagogico del polo zerosei attraverso attività di progettazione, coordinamento e formazione comuni, che mettono al centro il bambino con particolare attenzione alla predisposizione di un contesto educativo accogliente e inclusivo. Una grande e bella opportunità per i bambini e le bambine del nostro territorio. L'augurio è che, questo primo polo, potrà aprire la strada alla creazione di altri progetti simili".

La struttura che accoglie entrambi i servizi dispone di ampi spazi utilizzabili come luoghi comuni di apprendimento, dove il bambino attraverso il gioco e l'esperienza può raggiungere la propria individualità e dove le educatrici e le insegnanti hanno la possibilità di progettare e sperimentare insieme le proposte educative del polo. La formazione è realizzata secondo la progettualità condivisa nell'ambito della Conferenza Zonale Educativa e dell'Istruzione del Valdarno Inferiore presso l'Agenzia Educativa Centro di Ricerca e Sperimentazione Educativa e Didattica Gloria Tognetti 'Bottega di Geppetto'.

"Il sistema integrato di educazione e di istruzione - prosegue l'assessore alla scuola Cristina Scali - garantisce a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Grazie al polo potremmo garantire ai bambini e alle bambine del territorio una continuità didattica. Ringrazio il pedagogista incaricato dal Comune Serafino Carli, tutto il personale dell'ufficio scuola del Comune e anche chi ha dato inizio ai lavori per la realizzazione del polo come Tiziana Caciagli e Marta Bernardeschi senza poterne vedere il completamento a causa del pensionamento. Un grazie alla dirigente scolastica dell'istituto Galilei Alessandra Lupetti".