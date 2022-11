Pomarance, malore mentre è a caccia: muore 59enne

Un malore improvviso e purtroppo il decesso. Tragedia stamani, 5 novembre, in località La Leccia, nel comune di Pomarance. Un 59enne residente della cittadina ha perso la vita a seguito della perdita di coscienza mentre si trovava in una postazione di caccia. Sul posto è intervenuta la Misericordia medicalizzata di Castelnuovo. Inizialmente era stato attivato l'elisoccorso, poi cancellato in quanto l'uomo è morto sul posto.