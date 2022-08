Si rinnova la tradizione di 'Pompieropoli'

Si è rinnovato anche quest'anno la manifestazione 'Pompieropoli', organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco della sezione di Pisa, che si è svolta venerdì 26 agosto nel comune di Casciana Terme. La manifestazione ha previsto un percorso articolato, come la salita della scala, la discesa dal discensore ed altre attività. Presenti anche alcuni automezzi in dotazione al Corpo Nazionale. Al termine del percorso, ogni partecipante ha ottenuto il diploma di 'Vigili del fuoco per un giorno'.