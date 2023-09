Nel pomeriggio di venerdì 22 settembre sono stati ricevuti in Comune a Ponsacco i giovani studenti che hanno superato gli esami di maturità con il massimo dei voti.

"Questa società, a partire dalla nostra comunità - ha detto il sindaco Francesca Brogi - ha bisogno di voi, dei vostri sogni, della vostra energia e della vostra bravura. Nel nostro Paese i giovani, purtroppo, contano ancora troppo poco, ma se vogliamo essere davvero competitivi abbiamo bisogno di voi soprattutto in un momento di grandi trasformazioni come quello attuale. Non abbiate paura di mettetevi in gioco, andate avanti con i vostri sogni perché solo grazie a questi potrete raggiungere grandi obiettivi".

"Siamo orgogliosi di voi - ha aggiunto l’assessore alla pubblica amministrazione Stefania Macchi - un risultato ottenuto grazie all’impegno e alla caparbietà. Non spegnete la carica che vi ha dato questo bel traguardo, tenetela con voi. Il mio invito è a partecipare, a proporre le vostre idee, fatevi vedere, coinvolgeteci nelle vostre cose. E non dimenticatevi che facciamo parte della stessa comunità".

I ragazzi sono: Lorenzo Barbato Fornai (con lode), Edoardo Buti, Elisabetta Scioli (con lode), Eleonora Giglioli, Alessandra Oliviero, Elisei Stifii, Giada Taviani, Niccolò Castellani, Vanessa Bertini, Giulia Montagnani.