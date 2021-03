Coronavirus, Ponsacco 'è salvo': resta in zona arancione

Ponsacco 'si salva' e resta arancione. Il cluster del Palazzo Rosa di via Rospicciano è stato isolato e la situazione, come sottolineato dal sindaco Francesca Brogi, è sotto controllo. Dai tamponi degli studenti sono stati infatti rilevati solamente due casi di positività.

"Da lunedì - sottolinea il primo cittadino - i bambini dele scuole che sono state chiuse (scuole primarie Le Melorie e Fucini Mascagni e scuola media secondaria, ndr) potranno rientrare in classe, ad eccezione degli studenti delle classi in quarantena che dovranno terminare i 14 giorni di isolamento come prescritto dall'autorità sanitaria". "La Regione Toscana ha riconosciuto il grande lavoro fatto per isolare il cluster di via Rospicciano e ci ha permesso di rimanere in zona arancione, per questo ringrazio le forze dell'ordine, la Prefettura, la Questura, il volontariato sociale e di Protezione civile che hanno collaborato per raggiungere questo risultato".

"Nei prossimi giorni effettueremo nuove verifiche per valutare la situazione - conclude il sindaco - nel frattempo ognuno deve continuare a fare la propria parte: distanziamento, niente assembramenti, mascherina e, per chi fa sport, la raccomandazione a farlo in forma individuale".



Saranno invece in arancione rafforzato (l'ordinanza è attesa per oggi) i tre Comuni di Pontedera, Santa Maria a Monte e Calcinaia , dove, secondo quanto appreso, i negozi dovrebbero rimanere aperti e le scuole dell'infanzia e primarie in presenza. In didattica a distanza invece le scuole medie e superiori.