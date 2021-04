Da Pontasserchio al Brasile, passando per Singapore: una torta co' bischeri speciale

In tempi di pandemia ci sono storie che regalano speranza e condivisione, di 'vicinanza', addirittura oltreoceano. Questo sta succedendo a Pontasserchio, dove, grazie alla pagina facebook 'Sei di Pontasserchio se…’, gestita dai volontari dell'associazione 'Pont'a Serchio Aps', un discendente di abitanti di Limiti, Leo Gargi, ha ritrovato il contatto con il paese di origine della sua famiglia, in Brasile.

A poco a poco, grazie a vari scambi di messaggi e ricerche, si è ricostruita la sua storia: i suoi bisnonni, Giovanni Gargi e Esther Colombini, arrivarono nel paese verdeoro nel 1892; il nonno, Creonte Gargi, è cresciuto a Limiti con i nonni Gustavo Colombini e Artemisia Loni, ed emigrò in Brasile nel 1906, alla morte della nonna. Leo Gargi non è mai stato a Pontasserchio e, fra l'altro, non ha mai potuto assaggiare la torta co' bischeri legata alla tradizionale festa del Santissimo Crocifisso, che si celebra da secoli il 28 aprile con la Fiera, oggi conosciuta come Agrifiera.

Subito l'associazione si è mossa per far sì che si potesse costruire questo ponte virtuale, ma anche concreto, per far arrivare una torta co' bischeri a São Paulo, a 9459 km da Pisa. Un intero paese si è mobilitato: grazie alla collaborazione di commercianti del territorio e di cittadini pontasserchiesi che hanno contribuito, la strepitosa torta, realizzata nel laboratorio della Artigiana Dolci di Sandra Bacci, è stata spedita martedì 30 marzo: Leo Gargi con la sua numerosa famiglia avrà tra breve l'occasione di tagliarla e degustarla per la prima volta in assoluto.

L'evento di degustazione, unico nel suo genere, potrà essere seguito da tutti gli interessati grazie all'evento intercontinentale Brasile-Italia-Singapore, che si terrà domenica 11 aprile sulla piattaforma Meet. A Singapore vive uno dei figli di Leo.