Ponte della Botte: al via i lavori di manutenzione per un valore di 3,75 milioni di euro

Partiranno mercoledì 19 giugno i lavori al Ponte della Botte a cura della Provincia di Pisa. Una prima cronoprogrammazione è stata messa a punto durante l’incontro coordinato dalla Provincia di Pisa lo scorso venerdì 14 giugno, con le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria del territorio. Erano presenti alla riunione: il presidente Massimiliano Angori, il sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi e il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, poi Cna Trasporti, Assotir, Ass Esercenti Macchine Agricole, Aema, Confesercenti Toscana. Assente ConfCommercio per altri appuntamenti istituzionali, associazione che comunque è stata informata.

"L’incontro è stato finalizzato - spiega Angori - a condividere lo stato dell'arte della partenza delle lavorazioni, al fine di ridurre al minimo i disagi e le criticità per comunità e imprese, in un'ottica di ascolto attivo e dialogo che portiamo avanti da anni. Preme ricordare che si tratta di un importante tranche di lavori, del valore complessivo di 3,75 milioni di euro, messi a punto per la sempre maggiore sicurezza delle infrastrutture e dei relativi territori. Da mercoledì 19 giugno, dunque, come convenuto durante suddetto incontro, inizieranno i lavori preparatori al Ponte della Botte che comporteranno le prime limitazioni alla viabilità, tra cui il senso unico sul ponte ed il divieto di transito ai mezzi di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, per poi arrivare alla chiusura totale dell’infrastruttura nei mesi di luglio e agosto, ovvero quando si entrerà nella fase più importanti delle lavorazioni".

"La riapertura è prevista nel mese di settembre - aggiunge il presidente della Provincia - verosimilmente con la riapertura delle attività scolastiche, anche se sarà possibile stimare una riapertura certa solo ad avvio delle lavorazioni, quando sarà saggiato lo stato di conservazione effettivo del ponte. Ad ogni modo la situazione sarà monitorata costantemente dalla struttura tecnica provinciale".

Per quanti riguarda i lavori, essi consistono nel "rifacimento delle 4 travi tampone - illustra il dirigente del settore viabilità Cristiano Ristori - iniziando dalle due più esterne e dunque posizionando le gru all’esterno del ponte". Per quanto riguarda le misure da adottare per consentire i lavori preparatori, "dal 19 giugno sarà apposta una limitazione a senso unico in direzione Vicopisano Fornacette, perché sulla base di una valutazione congiunta con le Polizie municipali, un ponte lungo 150 metri, creerebbe lunghissime file, e soprattutto le due rotatorie a Vicopisano sarebbero subito congestionate. Il senso unico è solo sul ponte; fino all’accesso del ponte è consentito il doppio senso di marcia. La soluzione è sperimentale e sarà monitorata con attenzione. Tenuto conto della interlocuzione con la ditta e delle relative stime, è plausibile che la chiusura totale per eseguire le lavorazioni ai due impalcati esterni inizierà ai primi di luglio per completarsi come obiettivo entro la riapertura delle scuole. Per quanto riguarda le lavorazioni alle due travi tampone centrali, si valuterà se eseguirli in questa prima tranche o se rinviare a una fase futura di lavorazione. Al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione, da sottolineare che la ditta sarà all’opera anche nelle giornate di sabato e domenica".

Le modifiche al traffico

Di seguito le limitazioni previste da apposita ordinanza, relativamente alla partenza delle lavorazioni, dal 19 giugno: istituzione del senso unico sul ponte in direzione S. Giovanni alla Vena - Fornacette dal km 0+330 (intersezione con la via sterrata in corrispondenza dell’argine in dx idraulica del fiume Arno) al km 0+570 (intersezione con la via sterrata in corrispondenza dell’argine in sx idraulica del fiume Arno); istituzione del limite massimo di velocità amministrativa pari a 30 km/h per la lunghezza dell’intero cantiere sul ponte e per le zone limitrofe di approccio al ponte; istituzione del divieto di transito ai mezzi di larghezza superiore ai 2,30 m; istituzione del il divieto di transito ai mezzi di massa a pieno carico superiore alle 3,5 t.

Le corse tpl che ricomprendono l’itinerario della Sp 1 delle Botte ed il ponte sull’Arno rimarranno deviate su percorso alternativo, confermando la temporanea sospensione delle fermate che non saranno più servite dalle corse deviate.