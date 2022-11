Vicopisano, Ponte dell'Emissario: riapre a senso unico alternato

Riapertura a senso unico alternato della viabilità sul Ponte dell'Emissario, a partire dal tardo pomeriggio di martedì 15 novembre. E' l'annuncio della Provincia di Pisa, a chiusura del primo step delle lavorazioni: "Dopo lo slittamento delle scorse settimane della riapertura del collegamento di Vicopisano, dovuto al ritardo nel reperimento dei materiali, causato dalla congiuntura internazionale e da imprevisti verificatisi durante le fasi più complesse della lavorazione, giungiamo a questo primo importante passaggio che ci condurrà, in seguito, verso la riapertura totale dell’infrastruttura", afferma il Presidente Massimiliano Angori.

"Nella mattinata di martedì 15, dunque, sarà ultimata l’asfaltatura e seguirà poi la messa a punto dei new jersey di protezione; quindi, nel tardo pomeriggio di martedì 15, la riapertura al traffico con senso unico alternato. Mi preme precisare che si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati a garantire una sempre maggiore sicurezza degli utenti della strada, e che hanno un valore complessivo di oltre 700mila euro, ai quali si aggiunge una compartecipazione economica di 100mila euro da parte del Comune di Vicopisano, per una cifra complessiva pari a 800mila euro di lavori per l’infrastruttura", aggiunge Angori.

"Come Amministrazione - dice il sindaco Matteo Ferrucci - siamo consapevoli che gli imprevisti che hanno procrastinato la riapertura del Ponte hanno creato ulteriori disagi, ma, congiuntamente con la Provincia, abbiamo sollecitato l’azienda e non ci sono stati ulteriori ritardi. Il Ponte riapre e continueremo a monitorare, con la Provincia, finché l’opera non sarà completata, con la realizzazione, tra l’altro, delle passerelle pedonali che come Comune abbiamo chiesto e che finanzieremo".

"Ringraziamo i cittadini, le famiglie, i commercianti - conclude il primo cittadino - che hanno aspettato con pazienza questa data, chiedendo spiegazioni con grande civiltà. E ringraziamo il Comitato del Mercatino del Collezionismo che ha dovuto rivoluzionare tutta l’organizzazione, riuscendo a mantenere sempre alto il livello della manifestazione e nutrita la partecipazione alla stessa. E la nostra Polizia Municipale per il surplus di lavoro, sia quotidiano che in occasione degli eventi, per cercare di evitare congestioni del traffico. Grazie infine alla Provincia, questo è il terzo Ponte, dopo Caprona e Lugnano, che mette in sicurezza nel nostro territorio. Un bel risultato".