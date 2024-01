Ponsacco, autoarticolato di 40 tonnellate resta incastrato sul ponte sull'Era: scatta l'ordinanza di chiusura

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Rimarrà chiuso per il tempo necessario ad effettuare le verifiche strutturali il ponte sull'Era in via Chiavaccini a Ponsacco. Martedì 23 gennaio infatti un autoarticolato, formato da trattore stradale e rimorchio per un peso complessivo di 40 tonnellate, come si legge nella relazione dei Vigili del fuoco, in barba ai divieti (il ponte è infatti consentito ai mezzi con massa inferiore a 3,5 tonnellate ed entro i 2,3 metri di larghezza), ha attraversato comunque il ponticello rimanendo incastrato nel guard rail installato appunto per il restringimento dell'infrastruttura.



E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno rimosso parte del guard rail ed alcuni supporti verticali che lo compongono, per consentire il transito del mezzo pesante. "Vista la massa dell'autoarticolato e la limitazione già presente sul ponte in questione - si legge nella relazione - si ritiene necessaria la verifica da parte di tecnico qualificato dello stato conservativo del manufatto in modo da poter escludere danneggiamenti permanenti alla struttura che ne possono minare la staticità e, se necessario, porre in essere i lavori di messa in sicurezza della stessa da parte di ditta specializzata".



E' così scattata, da parte del sindaco di Ponsacco Francesca Brogi (sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale), l'ordinanza di chiusura del ponte, con divieto di transito a veicoli e pedoni, in attesa di effettuare le verifiche necessarie a scongiurare qualsiasi danneggiamento e dunque riaprire l'infrastruttura in totale sicurezza.