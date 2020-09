Ponte di Lugnano: completato l'abbellimento della rotatoria

Come anticipato dal Magistrato del Palio de' Ciui, nel luglio scorso, è stato completato il progetto di abbellimento della rotatoria del Ponte di Lugnano, nel Comune di Vicopisano, adottata dal Magistrato stesso insieme alla comunità lugnanese. "L'inaugurazione ufficiale - spiega il presidente del Consiglio Comunale Nico Marchetti, che si è impegnato per attuare il progetto - ci sarà il 19 settembre, alle 16.15, il giorno prima della Festa patronale di Lugnano, e includerà una serie di eventi nell'evento che culmineranno in una cena in piazza, all'aperto, con tutte le misure e le precauzioni anti-Covid. Appena definito il programma nei dettagli lo divulgheremo, sarà un modo per far sentire meno la mancanza della tradizionale due giorni dedicata al Palio de' Ciui, con la festa di paese".

Dopo aver ripulito l'area della rotatoria da erba e arbusti l'azienda di giardinaggio che, per conto del Magistrato e della comunità lugnanese, ne avrà cura ha piantato un melograno al centro, creando al contempo una bordatura di piantine in fiore, su tutto il perimetro, come una siepe continua. La copertura del manto è in lapilli marroni, in continuità con quella delle rotatorie della Botte e all'intersezione con la Provinciale Francesca. L'aspetto è quello di un altro piccolo giardino, un intermezzo verde e colorato che migliora l'aspetto dell'area, dopo la ristrutturazione del Ponte e la realizzazione ex novo della rotatoria.

Il Magistrato ci tiene a ringraziare ancora, per la collaborazione e la professionalità, lo Studio tecnico Nassi. Il bando del Comune per adottare aree verdi nel territorio è sempre aperto. Per informazioni: Ufficio Ambiente 050/796525-27, ambiente@comune.vicopisano.pi. it.