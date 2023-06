Oltre 260 borracce in alluminio, riutilizzabili, sostenibili e fondamentali per ridurre il consumo di plastica, sono state distribuite anche quest’anno a tutti i bambini e le bambine delle prime elementari degli istituti scolastici pontederesi. Una iniziativa in collaborazione con Acque spa nell'ambito del progetto Acqua Buona.

Ad effettuare materialmente la consegna, nelle ultime settimane prima della fine dell'anno scolastico, l'assessore all'ambiente del Comune Mattia Belli: "Siamo partiti nel 2021 dando le borracce a tutti i bimbi delle elementari, dalla prima alla quinta. Lo scorso anno, nel 2023 e il prossimo anno la consegna è per gli alunni delle prime. In quattro anni tutti i bimbi dei nostri comprensivi avranno così la borraccia".