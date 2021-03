Pontedera, Calcinaia e Santa Maria a Monte in 'arancione rafforzato': le misure previste

E' confermata, come già annunciato ieri sera dal governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, la zona arancione rafforzata per i Comuni di Pontedera, Santa Maria a Monte e Calcinaia. Un provvedimento richiesto al presidente dai sindaci Matteo Franconi, Ilaria Parrella e Cristiano Alderigi per evitare la zona rossa, visto che i dati dei contagi avrebbero sancito il passaggio nell'area a massime restrizioni.

Con l'arancione rafforzato restano aperti i negozi e rimane in presenza l'attività didattica delle scuole dell'infanzia e delle elementari. Una modalità dunque che consente di supportare a livello economico le attività commerciali e garantire la normale presenza in classe per gli studenti più piccoli. In didattica a distanza invece le scuole medie e le superiori.

Di seguito i dettagli sulle misure in vigore da lunedì 22 e fino a domenica 28 marzo a Pontedera, Calcinaia e Santa Maria a Monte: