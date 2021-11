Pontedera: interventi per la sistemazione dei Monumenti ai Caduti

Il Comune di Pontedera sta svolgendo interventi per la sistemazione dei Monumenti ai Caduti che si trovano in due zone della città, in piazza Garibaldi e al parco della Rimembranza a Montecastello. Entrambi i luoghi, assieme ad altri, saranno sede delle cerimonie di celebrazione della Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, che si svolgerà domenica prossima, 7 novembre.

"Nello specifico, in piazza Garibaldi, sono stati sistemati alcuni sanpietrini, rimossi gli arbusti e fatta una pulizia del monumento - ha spiegato l'assessore comunale ai lavori pubblici Mattia Belli - a Montecastello l'intervento si sta svolgendo in particolare sui terrazzamenti del parco". "Nel 2022 - aggiunge Belli - in accordo con la Sovrintendenza, saranno effettuati altri interventi su tutti i luoghi della Memoria della città, con un programma di pulizia e manutenzione che interesserà varie aree, per salvaguardare il valore e l'importanza della Memoria che la Giunta Comunale vuole tutelare e sottolineare".