Pontedera: iscrizioni a scuola, le informazioni utili

Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2023 - 2024. Per l'infanzia, la domanda cartacea deve essere presentata direttamente alla scuola, mentre per primarie e secondarie di primo e secondo grado la procedura è online e sarà attiva fino al 30 gennaio. Il Comune di Pontedera ha preparato una breve guida consultabile sul sito dove è possibile reperire tutte le informazioni utili, comprensive dello stradario con la nuova zonizzazione scolastica del Comune di Pontedera, a partire dal prossimo anno scolastico.

"All’interno del nuovo Polo Dino Carlesi, che ospita già la scuola primaria Saffi e la scuola secondaria Curtatone e Montanara, dal prossimo anno scolastico (settembre 2023) - ricorda l’assessore Francesco Mori - avrà sede la nuova scuola d’infanzia De Gasperi dell’Istituto comprensivo Pacinotti. Con questa nuova scuola materna (a servizio del quadrante urbano sud-ferrovia) continua l’opera di riqualificazione e rinnovamento dell’edilizia scolastica cittadina già avviata con la realizzazione della nuova scuola di via dell’Olmo (ex via Corridoni), a servizio dei quartieri Centro città e Villaggi".