La città della Vespa per un giorno capitale dei bambini con 'Pontedera Kids'

Successo e divertimento per la sesta edizione di 'Pontedera Kids'. Una invasione, pacifica e colorata, di bambini e famiglie ha animato il centro della città, richiamata dalle iniziative in programma, dai giochi gonfiabili agli spettacoli di magia, mascotte, giochi in legno, esibizioni di falconeria e truccabimbi. Presenti al taglio del nastro in Piazza Cavour il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli e il vicesindaco Alesaandro Puccinelli in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Soddisfatto il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli: "Una bellissima risposta da parte di tantissime persone e famiglie che hanno scelto Pontedera per trascorrere questo sabato pomeriggio in centro. Siamo molto entusiasti, lavoriamo tutti i giorni per offrire una immagine della città bella e positiva. Vedere così tanti bambini sorridere in questa bellissima giornata è davvero emozionante, questi sono gli eventi che fanno bene al territorio e all'intero tessuto commerciale".

"Una bella giornata di festa, c'è grande soddisfazione a vedere la risposta della città, tanti bambini e tante famiglie in centro. Un grazie a chi oggi è intervenuto, agli sponsor e a Confcommercio per un'iniziativa diventata ormai un appuntamento fisso", le parole del vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli.

Pontedera Kids è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pontedera la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa e il contributo di Banca di Credito Cooperativo Pisa e Fornacette.