Lidia Beccaria Rolfi, Ipazia, Jane Jacobs, Anbara Salam Khalidi, Camilla Ravera, Tosca Bimbi, Maria Montessori, Joyce Lussu, Athe Gracci e Cornelia Fabbri. Sono le dieci donne alle quali saranno intitolate altrettante ciclopiste sul territorio comunale di Pontedera.

La commissione toponomastica ha selezionato i nomi sulla base delle proposte arrivate dagli studenti di tre istituti superiori della città: Iti Marconi, Ipsia Pacinotti e Liceo XXV Aprile, che avevano aderito al progetto lanciato lo scorso anno scolastico dal Comune, in collaborazione con l'Associazione Toponomastica Femminile. L'obiettivo era intitolare spazi pubblici a figure di donne che si sono distinte per il proprio impegno in vari ambiti, sulla base della 'Aderenza al criterio della cura'.

E' così emerso un quadro di nominativi, locale, nazionale e internazionale, che rappresenta gli ambiti nella cura dell'ambiente, della salute, dei beni comuni, dei diritti, delle relazioni e dell'educazione. La Giunta comunale, nei giorni scorsi, ha approvato la delibera per le intitolazioni e nelle prossime settimane saranno apposte le targhe con i nominativi, la professione e le date di nascita e di morte.