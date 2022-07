Pontedera: il grazie del Comune alla dirigente scolastica del comprensivo Curtatone e Montanara

"La Città di Pontedera alla professoressa Maria Tiziana Baratta, con stima e gratitudine, per la competenza, professionalità e determinazione con cui ha guidato dal 2019 al 2022 l'istituto comprensivo Curtatone e Montanara, per averne promosso la crescita e avere rafforzato la rete del sistema formativo al servizio della comunità".

E' quanto scritto sulla targa consegnata il 22 luglio scorso dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi alla dirigente uscente della Curtatone, durante un sopralluogo al cantiere del Polo Dino Carlesi, che, da settembre, accoglierà gli studenti dell'istituto. Presenti, tra gli altri, anche l'assessore comunale all'istruzione Francesco Mori e la nuova dirigente Maura Biasci.

"Maria Tiziana Baratta è stata un punto di riferimento importante - ha spiegato il sindaco Franconi - perchè ha sempre trasmesso ai genitori e ai ragazzi il senso di responsabilità, ma anche il senso di fiducia verso l'azione amministrativa, per la scuola di via dell'Olmo prima e per questa nuova scuola poi. E, per noi, poter lavorare assieme, durante questi mesi che hanno segnato la storia didattica e un pezzo di storia della città, è stato fondamentale. Abbiamo operato bene, decisi, mirati all'obiettivo, perchè quello che la scuola tutta ha fatto, con la sua dirigente, gli insegnanti, gli studenti, il personale, è che ha sempre dato credito all'azione dell'Amministrazione Comunale e quindi abbiamo potuto dedicare tutte le nostre risorse mentali e di forza al cantiere. Per tutto questo ringraziamo Maria Tiziana Baratta, una dirigente capace di trasmettere la propria fiducia che aveva verso le istituzioni anche alle famiglie, che, a loro volta, ci hanno sempre sostenuto".