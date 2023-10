Quasi 60 persone hanno partecipato, sabato scorso, al trekking fluviale che ha portato i partecipanti a scoprire ancor più da vicino lo stretto legame che esiste tra Pontedera e l'acqua. Un giro guidato, partito dalla Bellaria, che ha portato il gruppo lungo i sentieri arginali fino allo Scolmatore, aperto per l'occasione e al Parco dei Salici, per un giro sul battello Andrea da Pontedera.

L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito del percorso partecipato legato al Piano Operativo Comunale. 'Pop', questo il nome del cartellone di appuntamenti realizzato in collaborazione con la cooperativa Sociolab, da tempo sta promuovendo incontri pubblici con i cittadini, su vari temi, raccogliendo pareri, suggerimenti e osservazioni.

Sabato prossimo, 7 ottobre, un altro interessantissimo evento in programma, con la possibilità di partecipare in mattinata a una visita guidata nel centro di Pontedera alla scoperta dell'arte urbana. La base della giornata (qui il link per la prenotazione l'iscrizione è gratuita) sarà l'atrio del Comune, dove sarà allestito anche un laboratorio aperto e attività per i bambini.