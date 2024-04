Ponteggio non a norma in un cantiere edile: multato il titolare della ditta

I Carabinieri della Compagnia di Pisa insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno eseguito delle verifiche ad alcune imprese edili del territorio. In uno di questi accertamenti i militari hanno rilevato che il titolare di una ditta non aveva adottato adeguate precauzioni per un ponteggio. I Carabinieri quindi hanno elevato una multa di 700 euro, con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria pisana.