Porta a Mare, inaugurata la nuova sede di IngeniArs, azienda tecnologica spin-off dell'Università di Pisa

Un decimo compleanno festeggiato in grande è quello di IngeniArs, azienda spin-off dell’Università di Pisa, operante nell’ambito dell’ingegneria elettronica e dell’ICT. Martedì 28 maggio è stata infatti inaugurata la nuova sede a Porta a Mare (in via Ponte a Piglieri, 8) al termine dei lavori che nel giro di due mesi hanno permesso di ampliare ulteriormente gli spazi, più che raddoppiati dai poco più di 100 disponibili dall'insediamento dell'azienda nel 2018 ai circa 220 metri quadrati attuali dove coesistono uffici e zone laboratoriali.

Il taglio del nastro ufficiale si è tenuto alla presenza dei soci e dei dipendenti dell’azienda, tutti laureati o dottori di ricerca dell’Unipi, tra cui l’attuale CEO, Giuseppe Gentile, rientrato a Pisa dall’Olanda dopo dodici anni di lavoro presso l’Agenzia Spaziale Europea. Per l’Ateneo hanno portato i loro saluti istituzionali Corrado Priami, prorettore per la valorizzazione della conoscenza e suo impatto, e Chiara Galletti, delegata per le relazioni industriali.

IngeniArs è specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi elettronici e ICT e di servizi innovativi a elevato contenuto tecnologico nei settori aerospazio, telemedicina, intelligenza artificiale e cybersecurity. L’azienda ha ad oggi 22 dipendenti altamente qualificati, quasi tutti con laurea magistrale in materie ingegneristiche e dieci di loro hanno conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Pisa.

“Il trasferimento tecnologico è una missione importante in cui il nostro Ateneo sta investendo anche con l’iniziativa Start Attractor per aiutare le nostre spin off a crescere e navigare sicure sul mercato – dice Corrado Priami, prorettore alla valorizzazione della conoscenza e suo impatto – IngeniArs è un esempio virtuoso e un modello per tutto il nostro ecosistema sia per i grandi risultati tecnologici e scientifici che ha raggiunto sia per l’aiuto fondamentale a trattenere sul nostro territorio i talenti che l’Università di Pisa forma”.

"Avere sul nostro territorio aziende spin-off porta a un arricchimento anche per l'Ateneo stesso – commenta la professoressa Chiara Galletti – perché è sempre più evidente come le interazioni tra questi due mondi sono vitali per aiutare la ricerca accademica, e non solo quella applicata ma anche quella di base, a essere più focalizzata su aspetti della realtà esistenti al di fuori di essa e a farla risultare più impattante sul territorio".

L’azienda si è affermata nel settore aerospaziale sviluppando prodotti e servizi di progettazione e integrazione di sistemi hardware/software per applicazioni aerospaziali. “Utilizziamo tecnologie avanzate come SpaceWire, SpaceFibre e WizardLink, che sono protocolli di comunicazione standard per i veicoli spaziali – spiega il CEO Giuseppe Gentile – Questi sistemi permettono di interconnettere strumenti di acquisizione, come sensori e telescopi, con la piattaforma centrale del satellite. Inoltre, l'azienda collabora con l'Agenzia Spaziale Europea per sviluppare soluzioni che permettano l’uso di Intelligenza Artificiale a bordo”.

Il tipo di utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo ambito è diverso da quello estensivo che ha cambiato il volto di molti settori lavorativi, telemedicina compresa, negli ultimi due anni, come precisa il CTO Daniele Davalle: "Il settore aerospaziale presenta alcune specificità che rendono più complicato portare a bordo di un satellite un'automatizzazione dovuta all'uso di intelligenza artificale, pensiamo all'esposizione alle radiazioni o alle temperature, per esempio. Da circa quattro anni, però, abbiamo iniziato a sviluppare architetture che permettono l'esecuzione di algoritmi di AI, in parallelo con le tecnologie più classiche di questo settore, perché essa è utile per ridurre un importante collo di bottiglia, cioè il volume dei dati da trasmettere a terra, e per gestire in modo autonomo alcune operazioni di navigazione dei satelliti".

Nel settore healthcare, IngeniArs ha sviluppato EasyTeleMed, una soluzione di telemedicina progettata per semplificare il telemonitoraggio dei pazienti cronici: “EasyTeleMed è certificata come dispositivo medicale di classe IIA e disponibile anche come app. Questa soluzione è particolarmente utile per il monitoraggio di patologie come scompenso cardiaco, broncopneumopatia ostruttiva e diabete – spiega il professor Luca Fanucci, tra i soci fondatori dell’azienda. IngeniArs si è posta poi l'obiettivo di espandere il mercato della telemedicina negli USA fondando EasyTeleMed Inc. L'azienda è inoltre attiva nei settori di intelligenza artificiale e cybersecurity, con una serie di prodotti mirati e certificati.

Successi e collaborazioni prestigiose coronano la qualità del lavoro di questo hub dell'alta tecnologia. “Abbiamo vinto diversi premi, come il Technology Transfer Award nel 2017 e il Premio Innovazione nel 2019 – ricordano i soci – Nel settore healthcare, IngeniArs ha inoltre partecipato a progetti di ricerca e ha stretto importanti partnership con aziende leader del settore. Tra i progetti di spicco, c'è il SatNav E@syCare, sviluppato con l’Agenzia Spaziale Europea, che ha monitorato oltre 5000 persone durante la pandemia".