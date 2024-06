Una stretta collaborazione tra il Comune di Pisa e il Gestore Retiambiente/Geofor sta portando a un progressivo superamento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, ampliando le aree servite dalla raccolta a cassonetto stradale informatizzato. Se gli abitanti del centro storico di Pisa e del litorale pisano, infatti, sono già familiari con questo servizio, ci sono ancora molte aree della città servite dalla raccolta porta a porta. "Il nostro obiettivo, in linea con quanto già fatto nella precedente consiliatura, è quello di procedere verso un sistema di cassonetti automatizzati intelligenti, ai quali sarà possibile accedere unicamente se in possesso della tessera e quindi se l’utenza risulta regolarmente registrata", ha spiegato l'assessore all'ambiente del Comune di Pisa Giulia Gambini.

Entro la fine del mese di giugno anche nelle zone di Gagno, Porta Fiorentina e in una parte del quartiere di Santa Maria, precedentemente rimasto escluso dalla raccolta stradale del Centro Storico, saranno dunque attivati i nuovi contenitori per la raccolta differenziata, con accesso controllato mediante le tessere elettroniche in consegna a tutte le utenze in questi giorni. Saranno posizionati i cassonetti per le 5 frazioni di raccolta differenziata: multimateriale, carta, vetro, organico e indifferenziato.

La scelta dell'amministrazione ha l'obiettivo di introdurre la tariffazione puntuale dei rifiuti attraverso "un sistema tecnologico, evoluto e moderno che ci consente di far emergere le situazioni irregolari e di registrare e analizzare una serie di dati che permetteranno di calcolare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti dai cittadini andando verso un sistema più equo in applicazione del principio più produci più paghi", ha commentato Gambini.

Le utenze coinvolte nel passaggio al nuovo servizio saranno 1738 (di cui 1538 domestiche) e, una volta attivato, saranno complessivamente 24837, su un totale di 61267, le utenze cittadine servite dalla raccolta a cassonetto, pari al 40,5% del totale.

"Un ulteriore passo verso un miglioramento del servizio che, grazie alla collaborazione costante con il Comune e con l'assessore stiamo cercando di portare avanti nell'interesse dei cittadini, tenendo conto delle loro esigenze che sono cambiate e che evolvono costantemente" è stato il commento della vicepresidente Geofor Giulia Palagini.

Le novità e gli adeguamenti del servizio di raccolta rifiuti

Il nuovo servizio sarà attivo nelle zone interessate a partire da lunedì 17 giugno, ma per un brevissimo periodo sarà comunque ancora attiva la raccolta porta a porta. Con l'introduzione dei 'cassonetti intelligenti' ci sarà un cambiamento nel codice dei colori assegnati ai diversi tipi di rifiuti. "Per un adeguamento alla normativa europea abbiamo modificato i colori dei contenitori della carta e del multimateriale: si dovrà adesso conferire la carta nei cassonetti blu e il multimateriale in quelli gialli", ha precisato l'amministratore delegato di Geofor Paolo Vannozzi.

I cassonetti saranno fruibili a ogni ora di ogni giorno e saranno in grado, attraverso il tracciamento informatizzato delle utenze tramite l'utilizzo della tessera, di capire se il conferimento del rifiuto arriva da un'utenza privata o da un'attività. Nel caso dei privati la bocca del cassonetto attiverà un separatore che ne occlude parzialmente l'apertura, una misura atta a evitare conferimenti eccessivi "e a promuovere i comportamenti virtuosi dei cittadini in tema di raccolta differenziata, per avviare al riciclo i rifiuti che da scarti potranno essere valorizzati e avere una seconda vita in applicazione dell'economia circolare", ha aggiunto l'assessore Gambini.

Il cambio di direzione nella fornitura del servizio deriva dallo studio dei dati già raccolti dall'ufficio ambiente del Comune di Pisa sulle utenze del centro storico, dati che "dimostrano inoltre che da un punto di vista della qualità e quantità della raccolta differenziata non ci sono differenze significative tra il sistema del porta a porta e quello dei cassonetti intelligenti - ha spiegato ancora l'assessore Gambini - quest’ultimo garantisce però, rispetto al porta a porta, un risparmio sui costi di gestione stimato tra il 15 e il 30%, grazie alla razionalizzazione dei passaggi effettuati dagli operatori. Un risparmio che si rifletterà progressivamente poi sui costi sostenuti dai cittadini in bolletta".

Gli utenti interessati nei quartieri di Gagno, Porta Fiorentina e Santa Maria

Nella zona di Gagno le tessere personalizzate e riservate consentiranno di aprire i contenitori nelle nuove postazioni dedicate agli utenti delle seguenti vie: via Bragazzi, vial Grassini, via dei Bersaglieri, via di Gagno, via di Piavola a Buti, via Tempesti, via Fosso della Bufalina, via Fratelli Cervi, via Lombardi, via Guardistallo, via Radi, via Radi detto Boscaglia, via Marzabotto, via Casarosa, via Barachini. via Pagni, via San Jacopo (dal Civico 1 al civico 153/a, e dal civico 2 al civico 52).

Nella zona di Porta Fiorentina gli utenti interessati dall'introduzione del nuovo servizio saranno quelli delle seguenti vie: cavalcavia Sant'Ermete Nord, Corte Tiezzi, via Cervino, via Emilia (dal civico 1 al civico 93/d e dal civico 2 al civico 210), via Fiorentina (dal civico 1 al civico 235 e dal civico 2 al civico 194), via Saragat, via Pilla (dal civico 1 al civico 15 e dal civico 2 al civico 8/e), via Monte Bianco, via Sempione, via Vecchia Tramvia.

Nel quartiere di Santa Maria, infine, le tessere personalizzate e riservate distribuite agli utenti di Largo Padre Renzo Spadoni, Piazza di Terzanaia, Ponte della Cittadella, via Bonanno Pisano (dal civico 2 fino a fine civici pari), via dei Macelli, via Nicola Pisano, via Pietro da Pisa, via Risorgimento (dal civico 21 fino a fine civici dispari, e dal civico 32 fino a fine civici pari), via Rustichello da Pisa consentiranno di aprire i contenitori per le 5 frazioni di raccolta differenziata delle nuove postazioni della zona e di tutte le postazioni interrate e fuori terra del Centro Storico.

"I prossimi quartieri della città interessati dal superamento del porta a porta saranno il Cep e alcune aree di San Giusto", ha aggiunto l'assessore Gambini spiegando la progressività del piano di interventi previsti.

Per richiedere la tessera

Gli utenti già in possesso delle nuove tessere per i Centri di Raccolta dalla scorsa estate potranno utilizzarle anche per l'apertura dei nuovi contenitori. Le tessere sono state attivate a tutti coloro che sono già regolarmente iscritti alla banca dati Tari e sono in consegna in questi giorni tramite posta raccomandata.

Chi non fosse iscritto alla banca dati Tari può rivolgersi agli uffici di Sepi Spa.

In caso di smarrimento o furto della tessera sarà possibile richiederne un duplicato al numero verde

di Geofor 800 959 095.

I nuovi contenitori potranno essere aperti anche mediante utilizzo del proprio cellulare smartphone, sul quale occorre installare l'applicazione apposita 'Sigma Geofor App'.