Scuola Normale: nasce Alla Enne, una piattaforma web per promuovere la cultura e la scienza

Da Roberto Saviano a Ermanno Olmi, da Liliana Segre a Bill Viola, passando per Abraham Yehoshua, Dario Fo, Roberto Benigni, Ennio Morricone e molte altre personalità della cultura italiana e internazionale. E ancora interventi di docenti, ricercatori e ricercatrici della Normale e di altri atenei italiani ed esteri, e quelli di protagonisti del mondo della scienza, della politica, dell’arte, che si sono avvicendati nelle aule della Normale.

Tutto questo costituisce l’universo di Alla Enne, una piattaforma web dedicata ai contenuti video prodotti dalla Scuola Normale Superiore nel corso degli ultimi 20 anni.

Centinaia di contributi sono stati raccolti su questo nuovo sito, in costante aggiornamento, reso più fruibile grazie all’utilizzo di parole chiave, alla possibilità di ricercare nomi di autori dei quali si vuole recuperare un contributo e all’ordinamento per aree tematiche: vi si trovano conferenze e lezioni su arte, economia, filosofia, letteratura, mondo antico, musica, politica, scienze, società, storia.

Un grande archivio web della ricerca e della cultura italiana, e non solo; conferenze, seminari, lezioni, dibattiti, concerti, grazie a un lungo lavoro di catalogazione, mappatura, selezione, indicizzazione e editing, sono adesso facilmente reperibili e fruibili, in ogni momento, da pc, smartphone, tablet. L’idea è quella di mettere a disposizione del grande pubblico, in un luogo di facile consultazione, il patrimonio di conoscenza sviluppato in Normale.

Giovedì 7 luglio alle ore 17 nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, verrà presentata Alla Enne. un’occasione per approfondire il tema della comunicazione digitale, con gli interventi di Luca De Biase, giornalista del Sole 24 Ore e saggista, e Daniele Zinni, social media manager e memer.