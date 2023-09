Esordio a porte chiuse per il Mobilieri Ponsacco, il Comune: "Poco dialogo con la società rossoblu"

La notizia della disputa a porte chiuse del match d'esordio nel campionato di Serie D ha destato parecchi malumori nella tifoseria del Mobilieri Ponsacco. La comunicazione ufficiale è arrivata soltanto ieri, venerdì 8 settembre, a 48 ore dal fischio d'inizio. L'amministrazione comunale riavvolge il nastro e illustra la dinamica dei fatti che hanno portato alla decisione della Questura e della Prefettura di Pisa.

"L'inizio dei lavori allo stadio è previsto per lunedì 11 settembre. Per questo motivo avevamo in programma di convocare la Commissione tecnica nei giorni successivi alla partita col Trestina. Conseguentemente avremmo inibito l'accesso degli spettatori allo stadio con l'inizio dei lavori della tribuna e fino al completamento della messa in sicurezza del cantiere. La tipologia degli interventi sarà decisa dall'apposita Commissione tecnica che verrà convocata nei prossimi giorni" spiega il Comune.

"Era nostra intenzione, infatti, far pulire l'area del futuro cantiere prima della gara di campionato e di perimetrare il tutto con delle apposite transenne, ritenendo non necessario a quel punto il rilascio del certificato di agibilità vista l'assenza di pericoli. Dopodiché la società sportiva, in piena autonomia, senza informare l'Ufficio tecnico del Comune, ha deciso di contattare la Questura per chiedere subito un sopralluogo".

Dal palazzo comunale proseguono: "Il risultato è stato quello di aver fatto trovare agli ispettori una situazione provvisoria di pre-cantiere che, ovviamente, era nostra intenzione sistemare prima della gara. Data la situazione esistente, la Questura non poteva fare altro che richiedere il certificato di agibilità, nonché la convocazione della Commissione di vigilanza. Rispettiamo la decisione della società, è una loro facoltà chiedere tutti i controlli che ritengono opportuni, ma è chiaro che se lo si fa senza informare gli uffici dopo si verificano degli spiacevoli equivoci".

"Quando ieri, in tarda mattinata, il nostro funzionario comunale è venuto a conoscenza dell'esito negativo del sopralluogo, ha verificato che non si poteva far altro che disputare la partita a porte chiuse, non essendoci materialmente il tempo per convocare una commissione tecnica prima della partita. Infatti, a seguito di un parere negativo da parte della Questura, il nostro funzionario in pieno accordo con l'amministrazione comunale, ha ritenuto indispensabile, nella situazione data, far esprimere sull'agibilità direttamente la Commissione tecnica, l'organo in cui sono presenti anche gli esponenti delle stesse forze dell'ordine".

Il Comune conclude: "Ci dispiace per quanto è successo, bastava un po' di coordinamento con il Comune e domenica i nostri tifosi avrebbero potuto assistere alla partita. Comprendiamo la buona fede e la volontà di dare una mano a risolvere i problemi, ma purtroppo ci sono degli aspetti tecnici che vanno affrontati preventivamente con gli addetti ai lavori".