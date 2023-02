Sorpresi vicino alla stazione con coltelli e oggetti per lo scasso: denunciati due uomini

Durante un controllo nella zona della stazione nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio, una pattuglia della polizia ha sottoposto a controllo un uomo 26enne di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine. Il soggetto è stato fermato in viale Bonaini e alla richiesta degli agenti sul motivo per il quale si trovasse in quella strada non ha voluto rispondere. Con la perquisizione i poliziotti hanno ritrovato un cellulare di cui il 26enne non ricordava il codice di sblocco e un coltello a serramanico della lunghezza di 10 centimetri. La giustificazione sul possesso del telefono è parsa immediatamente inverosimile, pertanto il soggetto è stato accompagnato in Questura dove gli sono stati sequestrati sia il telefono, per i successivi accertamenti sul reale proprietario, che il coltello a serramanico: il 26enne è stato denunciato per ricettazione e porto illegale di arma.

E sempre nella zona della stazione, la pattuglia del turno serale ha sottoposto a controllo un cittadino romeno 41enne, notato uscire dal recinto dello scalo ferroviario scavalcando la recinzione. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri, un cacciavite e 11 chiavi inglesi. Gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro. Portato in Questura, da accertamenti approfonditi l’uomo ha a suo carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Al termine delle incombenze procedurali, verificato con i colleghi della polizia ferroviaria che non c'erano stati furti alla stazione e sui treni, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere.