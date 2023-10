Circola in auto con un coltello: denunciato

I militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri sono intervenuti in un supermercato, intercettando ed identificando un soggetto. L'uomo, sottoposto a perquisizione, è stato sorpreso in possesso di alcuni generi alimentari custoditi nello zaino e arrestato. La merce è stata restituita al direttore dell'esercizio commerciale.

I militari della Stazione di Marina di Pisa invece hanno riconosciuto una persona colpita dal provvedimento del divieto di ritorno nel Comune, segnalandola a piede libero all’Autorità Giudiziaria. In centro, infine, i militari della Radiomobile hanno denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere una persona straniera. Durante un normale controllo stradale il soggetto è stato sorpreso in possesso di un taglierino lungo 24 centimetri, nascosto all’interno del veicolo e successivamente sequestrato dai Carabinieri.